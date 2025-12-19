الحصر العددي لدائرة تلا بالمنوفية يظهر تفوق «خليف والغراب»

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة تلا - الشهداء في محافظة المنوفية، والتي يتنافس فيها ٤ مرشحين للفوز بمقعدين، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٤٩٢ ألفًا و٥٤٢ مواطنًا ومواطنة، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ١٠٢ ألفًا و٧٥٧ ناخبًا وناخبة، وبلغت الأصوات الصحيحة ٩٨ ألفًا و٧٩٣ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ٣٩٦٤ صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق إبراهيم يحيى خليف من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على ٦٦ ألفًا و٩٥٩ صوتًا، وحصل المهندس عماد عبد السلام الغراب من حزب حماة الوطن على ٦١ ألفًا و٢٣٠ صوتًا، بينما حصل عبد الغني علي الشرقاوي، مستقل، على ٣٥ ألفًا و٣١٤ صوتًا، ومنتصر عمار، مستقل، على ٣٤ ألفًا و٨٣ صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة ٩ مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، تلا ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في ٥٥ دائرة انتخابية موزعة على ١٣ محافظة، يتنافس فيها ٢٠٢ مرشحًا، بينهم ٨٤ مرشحًا حزبيًا و١١٨ مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ١٠١ مقعدًا في مجلس النواب، وذلك بعد حسم ٤٠ مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في ١٨ دائرة انتخابية خلال الجولة نفسها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، يختار فيها المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.