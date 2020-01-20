«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصدر فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، إيرادات بلغت 17ر59 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا "دوليتل"، الذي يشارك في بطولته روبرت داوني وأنطونيو بانديراس ومايكل شين، محققا إيرادات بلغت 53ر22 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثالث فيلم الحرب والدراما "1917"، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، محققا إيرادات بلغت 14ر22 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون "ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 56ر9 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة "ستار وورز: الجزء التاسع - ذا رايز أوف سكايووكر"، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر وجون بويجا وديزي ريدلي، محققا إيرادات بلغت 37ر8 مليون دولار.