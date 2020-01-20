 وزير إيراني يزور أوكرانيا حاملا رسالة من روحاني بشأن الطائرة المنكوبة - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

وزير إيراني يزور أوكرانيا حاملا رسالة من روحاني بشأن الطائرة المنكوبة

الرئيس الإيرانى حسن روحانى
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 10:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 10:03 ص

أفادت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين بأن وزير الطرق سيزور أوكرانيا حاملا رسالة من الرئيس حسن روحاني بشأن الطائرة المنكوبة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سید عباس موسوي القول إن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي توجه إلى كييف حاملا رسالة من روحاني تتعلق بحادث سقوط الطائرة.

وتسببت الحادثة في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز. ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق. وقصف الحرس الثوري الإيراني القاعدتين ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك