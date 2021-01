‏أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أطيب تنمياته لنظيره الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كيمالا هاريس، واصفًا اليوم بالأكثر أهمية للشعب الأمريكي.

وقال ماكرون، في تغريدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «معًا

سنكون أقوى لمواجهة تحديات عصرنا، أقوى لبناء مستقبلنا، أقوى لحماية كوكبنا».

ورحب بعودة بايدن إلى اتفاقية المناخ، قائلًا: «أهلا بكم من جديد إلى اتفاقية باريس».

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!