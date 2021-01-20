انتهاء فعاليات ورشة عن صناعة الأفلام بالقومي للسينما

انتهت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة "أ.ب سينما"، عن كيفية صناعة الفيلم التي يقيمها المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة.

وأقيمت الورشة على مدار خمسة أيام، وشملت تدريب ٩ متدربين، وشرح نظري لأساسيات الفنون السينمائية، من سيناريو وإخراج وصوت وتصوير وإنتاج، وتنفيذ عملي لفيلم من إنتاج الورشة.

وأشرفت المونتيرة منار حسني، مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، على الورشة فنيًا، وإداريًا أمل عبد المجيد، وشارك بالورشة كل من السيناريست محمود خليل، ومدير التصوير مصطفى نبيل، ومهندسة الصوت مها الجندي، ومونتاج غادة سراج، إخراج مارمينا، وإنتاج هاني مهدي.

وأقيمت الفعاليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.