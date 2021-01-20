تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية اليوم من تحرير شخصا عربيا من مختطفيه في الإسماعيلية.

تبلغ لمركز القنطرة غرب أمن الإسماعيلية بقيام مجهولان باقتياد شخص يحمل جنسية أحدي الدول العربية (سن 39) مُقيم دائرة المركز من أحد المقاهي بدائرة المركز واحتجازه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل دفع مبلغ مالي.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "موظف سن 31 ، عاطل سن 37 ، عاطل سن 35 ، مالك مركز للدورات التدريبية سن 38".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبرفقته المجني عليه وكذا ضبط المتهمان الثاني والثالث بمحل إقامتهما.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظرًا لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لأحدي الدول الأجنبية إلا أنه لم يفي بذلك ولم يرد المبلغ... فعقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير استرداد المبلغ واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مُخططه.

حيث أرشده الثاني والثالث عن مكان تواجد المجني عليه بالمقهى نظير تحصلهما على مبلغ مالي منه واشترك معه الرابع في اقتياد المجني عليه من المقهى بسيارة واحتجازه بالشقة محل اقامته والاتصال بأهليته ومساومتهم على دفع المبلغ المالي.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.