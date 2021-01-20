ظهر العديد من مقاطع الفيديو الأيام الماضية، لبعض السائحين وهم يؤدون تمارين الضغط الشاقة في حرارة الشمس الاستوائية، بينما مهمة عدد من رجال الشرطة التأكد من صحة أداء التمرين، الذي هو عقاب عدم ارتداء الكمامات، وفقا للقانون.

ويقول رجل الشرطة أغوستى أغون، لـ"فرانس برس"، إن العقوبة الأساسية لعدم لبس الكمامات في بالى هي الغرامة، ولكن تمارين الضغط وضعت بديلا لمن لا يدفع الغرامة.

وأضاف أغون، أن 70 سائحا تم الإمساك بهم دون كمامات، وانصاعوا لدفع الغرامات، بينما تعذر 30 آخرين عن الدفع، فتعرضوا للعقاب وهو 50 عدة ضغط لعدم لبس الكمامة، و15 عدة لعدم لبس الكمامة بالشكل الصحيح.

وأوضح أن عقوبة الضغط تم تطبيقها على عدد من الإندونيسيين من أهل الجزيرة، مثل ما حدث مع السائحين، لأن الغرامة تبلغ 7 دولارات، والبعض لا يمكنه دفعها.

يذكر أن إدارة جزيرة بالي، قد هددت من قبل بطرد السائحين الذين لا يلتزمون بالكمامات، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.