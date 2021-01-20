رابح صفر يفتتح فعاليات اوايسس الرياض 2021

تعيش العاصمة السعودية الرياض مع بداية العام 2021 نشاطا ترفيهيا ملحوظا، ويتمثل ذلك في مشروع "اوايسس الرياض" الموجودة في منطقة ملهم، وأحد المناطق الجديدة في شتاء العاصمة هذا العام 2021.



ومن أبرز الفعاليات الترفيهية الفنية الغنائية المرافقة لمشروع "اوايسس الرياض"، وتقدمها "الهيئة العامة للترفيه" بالتعاون مع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حفلات غنائية أسبوعية من تنظيم وإشراف "روتانا" تحمل مسمى جلسات "أوايسس الرياض"، ويشارك فيها عددا من أبرز نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.



وأول نجوم جلسات "أوايسس الرياض" هو الفنان رابح صقر، في حفل جماهيري مباشر سيقام مساء يوم الجمعة 29 يناير2021، وقد أبدى رابح، سعادته لاختياره أن يكون أول من يفتتح هذه الجلسات، واعدا جمهوره ومتابعيه بتقديم أغاني ألبومه الجديد "مرحبا رابح صقر 2021/1/1” من إنتاج روتانا، والذي يحقق نجاحات كبيرة على مستوى نسب الاستماع والإقبال، هذا بالإضافة إلى ما اشتهر به من أعمال.