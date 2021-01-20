مؤسس علي بابا يعاود الظهور بعد اختفاء لأشهر عقب كلمة انتقد فيها السلطات الصينية

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عاود مؤسس شركة "علي بابا" الصينية "جاك ما" الظهور للمرة الأولى منذ نهاية أكتوبر، وذلك في رسالة بالفيديو وزعتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم الأربعاء.

ووفقا للتقارير، فقد شوهد "ما" -56 عاما- في الرسالة وهو يلقي خطابا أمام 100 معلم من مناطق ريفية.

وأعلن "ما" عن خطط للانخراط في أعمال خيرية، أكثر مما كان يفعله من قبل.

وقال في خطابه، في مناسبة سنوية تعقدها مؤسسته: "في هذه الأيام، كنت أتعلم وأفكر مع زملائي، إننا الآن أكثر تصميما على تكريس أنفسنا للتعليم والأعمال الخيرية".

ولم يظهر مؤسس المجموعة العملاقة علنا منذ نهاية أكتوبر، بعدما وجه انتقادات حادة للسلطات التنظيمية الصينية في أحد خطاباته.

وقد أثار هذا الغياب التكهنات.

وأوقفت السلطات الصينية في بداية نوفمبر الطرح العام الأولي المخطط له لمجموعة "آنت جروب" المالية التابعة لعلي بابا، وأرجعت هذا إلى تغييرات قانونية.

وكان تم وصف هذا الطرح بأنه الأكبر على الإطلاق.

وفي ديسمبر، أطلقت السلطات التنظيمية تحقيقا في شبهة ارتكاب ممارسات احتكارية مع مجموعة علي بابا.