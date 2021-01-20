شدد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أهمية اللجنة خاصة في مرحلة التحول الرقمي الذي تسير فيها الدولة.

وقال، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي بدأ في التنفيذ حاليًا.

ولفت إلى إنجاز قانون حماية البيانات الشخصية، مضيفًا أنه سيتم مناقشة قانون التجارة الإلكتروني، المسمى قانون المعاملات الإلكترونية، في البرلمان الجديد.

ونوه بوجود مشروع مقدم من نواب حزب مستقبل وطن في هذا الشأن، تمت مناقشة جزء منه، متابعًا: «في انتظار تقديم الحكومة مشروع قانونها، ليكتمل بذلك مثلث السوشيال ميديا، والذي هو عبارة عن قوانين: مكافحة الجريمة الإلكترونية، حماية البيانات لشخصية، والتجارة الإلكترونية».

وأضاف أن قانون التجارة الإلكترونية سينظم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل وجود إعلانات وهمية والعصابات الإلكترونية التي تقوم بالنصب الإلكتروني، مفيدًا بأن هناك مواد عقوبات للنصب على مواقع التواصل الاجتماعي في قانون تقنية المعلومات الذي صدر مؤخرًا.

وأشار إلى زيادة الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات في المرحلة المقبلة، من خلال المناطق التكنولوجية التي تم إنشاؤها في محافظات مصر المختلفة، لافتًا إلى التأكيد المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية التحول الرقمي.