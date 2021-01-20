وزير الدفاع التونسي: ضبط عناصر متطرفة في التحركات الليلية وأسلحة بيضاء ومولوتوف

قال وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، إن لدى الوزارة معلومات بشأن خطط لعناصر إرهابية للتحرك لاستغلال الاحتجاجات والمواجهات الليلية بين متظاهرين وقوات الأمن التي تشهدها عدة مدن منذ أيام.



وقال الوزير البرتاجي، في جلسة حوار بالبرلمان مع الحكومة حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، إن "معلومات تفيد بعزم عناصر إرهابية استغلال الظرف وانشغال الوحدات الأمنية والعسكرية بالتصدي لأعمال الشغب لحماية الممتلكات الخاصة والعامة للقيام بعمليات إرهابية".



وأضاف أن "هناك محاولة لضرب الأمن العام في البلاد خاصة بعد أن تم ضبط عناصر تكفيرية ومتطرفة ضمن المجموعات المشاغبة وضبط أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف".



وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات ليلية بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل.



وشابت المواجهات التي اندلعت إبان الذكرى العاشرة للثورة، أعمال تخريب أدت إلى إيقاف أكثر من ألف شخص بينهم عدد كبير من القاصرين.



وتشهد تونس طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 احتجاجات اجتماعية متكررة ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.