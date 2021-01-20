أرسنال يفسخ التعاقد مع اليوناني باباستاثوبولوس بالتراضي

توصل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع لاعبه الدولي اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي اليوم الأربعاء، قبل ستة أشهر على انتهاء عقد اللاعب مع النادي اللندني.

وانضم باباستاثوبولوس لصفوف أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وخاض 69 مباراة مع الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، حيث توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، لكنه خرج من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الموسم الحالي.

وقال إيدو المدير التقني لأرسنال: "أود أن أشكر بابا على مساهمته في النادي".

وأضاف إيدو "لقد كان عنصرا مهما من مجموعتنا وكان محترفا مثاليا طوال الوقت. لقد كانت المفاوضات لإنهاء عقده تعاونية ونتمنى له وعائلته التوفيق في المستقبل".