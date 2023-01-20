تسمم 5 من أسرة كاملة بالمنيا بسبب وجبة غذائية منزلية فاسدة

استقبل مركز السموم بمستشفى المنيا العام، منذ قليل، أسرة كاملة مقيمة بمدينة المنيا، مكونة من رجل وزوجته و3 أبناء بالتسمم الغذائي؛ إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة داخل منزلهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتسمم أسرة كاملة بسبب تناولها وجبة غذائي، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي جرعات العلاج اللازم.



بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: شريف. م. ا (40 عامًا)، وزوجته، ريهام. ا (37 عامًا)، وأطفالهما روؤف (8 أعوام)، ومصطفى (4 أعوام)، وياسر (4 أعوام)، مصابين بإعياء شديد.