الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الأمريكي على حزمة المساعدات الأمنية: مهمة في معركتنا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، والشعب الأمريكي على التعهدات الجديدة بتقديم مساعدات أمنية تقدر قيمتها بـ2.5 مليار دولار.



وقال زيلينسكي -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية- "شكرا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لقيامه بتزويد أوكرانيا بحزمة دعم دفاعي قوية أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعد المدرعات من طراز سترايكر وعربات القتال من طراز برادلي وأنظمة الدفاع الجوي من طراز أفينجر، مساعدة مهمة في معركتنا ضد المعتدي.. شكرا للشعب الأمريكي على دعم قيادته".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أمس الخميس حزمة المساعدات، بما في ذلك مدرعات من طراز سترايكر والمزيد من عربات القتال من طراز برادلي التي يمكن استخدامها ضد أي هجوم روسي محتمل في أوكرانيا هذا الربيع.