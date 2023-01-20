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واصل نادي المريخ السوداني دعم صفوفه بالصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليضم لاعباً جديداً.

كان المريخ قد تعاقد مع الثنائي البرازيلي ماتيوس كوتيلو لاعب الوسط الهجومي، وسرجيو رافائيل لاعب الوسط "الارتكاز".

ونجح المريخ – الذي يتشارك مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا – في ضم اللاعب الشاب صاحب الـ20 عاما جوزيف ماناسي من نادي قطور بجنوب السودان.

جوزيف وقع عقداً مع المريخ يستمر حتى عام 2027 ليكون ضمن المواهب الواعدة في صفوف الفريق السوداني.

يذكر أن المريخ سيلاقي الترجي التونسي في الجولة الأولى لدور المجموعات الأفريقي، في الوقت الذي يستضيف فيه الزمالك شباب بلوزداد الجزائري.