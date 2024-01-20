ألكاراز: أرغب في تحطيم أرقام ديوكوفيتش القياسية

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد تأهله إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عقب انسحاب منافسه في الدور الثالث الصيني جونتشينج شانج، إن الأرقام القياسية التي يريد تحطيمها هي تلك التي يملكها الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

جاء تصريح ألكاراز، 20 عاما، المصنف الثاني عالميا، ردا على سؤال عن انطباعه بشأن تجاوزه للرقم القياسي للسويدي بيورن بورج باعتباره لاعب التنس الأصغر سنا الذي يبلغ الدور ثمن النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى 7 مرات على التوالي.

وقال ألكاراز: "أحاول ألا أعطي الأمر أهمية. الأرقام القياسية التي أريد حقا تحطيمها هي التي يحطمها نوفاك، وهي تلك التي أقترحها على نفسي خلال مسيرتي. نحن نحاول مواصلة التحسن".

تابع: "أقول دائما إنه يجب علينا أن نحلم على أعلى مستوى. لا أخشى التعبير عما أريد تحقيقه. قد يكون هناك من يعجبهم ذلك وهناك من لا يعجبهم ذلك، فليس بوسعي إرضاء الجميع كذلك".

جاء ذلك ردا على سؤال عن تصريحات منافسه الرئيسي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الذي قال الجمعة إن السويسري روجر فيدرير لم يعجبه طموح اللاعب الصربي في المراحل الأولى من مسيرته.

وعن منافسه في ثمن النهائي، الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، أكد: "في ميامي، جمعتنا معركة صعبة وأتوقع نفس المباراة هنا. 2023 لم يكن عاما جيدا بالنسبة له. لقد فوجئت لأن تومي (بول) يلعب بشكل جيد للغاية، ولكن الحقيقة هي أن كيتسمانوفيتش كان كذلك. سنحتاج إلى كل أسلحتنا لمحاولة التغلب عليه".

وعن مواجهة شانج الذي انسحب للإصابة بعدما مواجهتهما على مدار ساعة و6 دقائق، قال الإسباني: "أعتقد أنه في البطولات الأربع الكبرى، كلما قلت مدة المباريات، كان التعافي أفضل. الطريقة التي شعرت بها في لعب الكرة كانت جيدة للغاية. نحن مستعدون".