مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم في البحيرة

لقي شخصان مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، و"توكتوك" بطريق البستان/ الدلنجات، بقرية البستان مركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، "وتوكتوك" بطريق البستان / الدلنجات التابع لدائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين وفاة "م. ع. أ، 14 سنة، وع. ع. ع"، 30 سنة، بينما أصيب "ف. س. ع"، 14 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وأ. ج. ع، 13 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

ونقلت الجثتان إلى مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.