دوي صفارات الإنذار شمال الأراضي المحتلة مع أنباء عن تسلل طائرة مسيرة

دوت صفارات الإنذار شمال الأراضي المحتلة، مع أنباء عن تسلل طائرة مسيرة، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

من جانبها، أفادت فضائية «التلفزيون العربي»، بتفعيل القبة الحديدية في إصبع الجليل بعد دوي صفارات الإنذار في 16 منطقة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وقال في بيان له، صباح السبت، إن الاستهداف يأتي «دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت، تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة».

وذكرت مراسلة «روسيا اليوم»، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات مارون الراس ويارون في القطاع الأوسط في جنوب لبنان، وأطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات يارين وشيحين والجبين طير حرفا القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأفادت الفضائية بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.