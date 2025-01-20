مع بدء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن أصدر عفواً عن أشقائه وأزواجهم.

ومن بين الذين حصلوا على العفو من الرئيس شقيقه جيمس بايدن وزوجته سارة جونز بايدن، وشقيقة الرئيس فاليري بايدن أوينز وزوجها جون ت. أوينز، وشقيقه فرانسيس بايدن.

وقال الرئيس المنتهية ولايته في بيان "إن إصدار هذه العفو لا ينبغي أن يُفهم على أنه اعتراف بارتكابهم أي مخالفات، ولا ينبغي تفسير قبولها على أنه اعتراف بالذنب عن أي جريمة".

وأضاف بايدن إن عائلته واجهت "هجمات وتهديدات متواصلة" من خصومه السياسيين، وقال إنه لا يعتقد أن الهجمات ستنتهي.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر بايدن عفوا عن الجنرال مارك ميلي وأنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة التحقيق في هجوم السادس من يناير على مقر الكونجرس (كابيتول) حين اجتاحه أنصار ترامب عام 2021، محاولين منع الكونجرس من المصادقة على فوز بايدن في انتخابات 2020، بحسب موقع "سي إن بي سي نيوز عربي.

في المقابل، تعهد ترامب بإصدار ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في يومه الأول. كما يخطط للعفو عن بعض مثيري الشغب في أحداث السادس من يناير 2021 في اليوم الأول.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية، الاثنين، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.