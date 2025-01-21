كهربا: أنا تعبان نفسيا «كنت ممكن أموت نفسي بعد مباراة باتشوكا»

قال محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي إنه لم يتجاوز بعد صدمة الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في قبل نهائي كأس القارات للأندية، الشهر الماضي في قطر.

صرح كهربا خلال استضافته بقناة (إم بي سي مصر 2) "شعرت أن القيامة قامت بعد مباراة باتشوكا، لدرجة أن زملائي في الفريق أخذوا مني الهاتف وحذفوا جميع التطبيقات".

وأضاف "لم أتجاوز صدمة هذه المباراة حتى الآن، وأخذت منوم حتى لا أستيقظ، أقسم بالله أخذت 3 حبوب منوم حتى لا أستيقظ والموضوع كان مرعبا بالنسبة لي، وقبل النوم تحدثت مع أبي وأمي، وبعدها قلت يارب ما أصحى".

واستطرد "كنت ممكن أموت نفسي، وأشعر بحزن غير طبيعي، وبعد استيقاظي في اليوم التالي جاء اللاعبين للاطمئنان علي بعد النوم لفترة طويلة، وبعدما فتحت هاتفي مجددا تلقيت أكثر من 10 آلاف رسالة عبر تطبيق واتساب، وتعرضت للسباب بأمي وأبي بشكل غير طبيعي".

واستطرد "كنت تعبان نفسيا، واتشتمت بأبي وأمي كثيرا، ورقمي الخاص تم توزيعه على الجماهير".

وأتم تصريحاته "عشت أفضل مع جمهور الأهلي، أشكركم على الدعم والمساندة، وكانوا السبب في عودتي بعد الإيقاف، وأعتذر لهم وأنا آسف لهم، ولا أعرف حتى الآن كيف فعلت ما فعلته بعد مباراة شباب بلوزداد".