وزير الاتصالات: اتممنا بناء أكثر من 3000 برج خلال عام 2024‪

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تمكنت من بناء أكثر من ٣٠٠٠ برج لتقوية شبكات الاتصالات خلال عام 2024‪.

جاء ذلك خلال مراسم إطلاق خدمات الاتصال عبر شبكات والواي فاي في السوق المصرية.

وأضاف طلعت أنه بحلول منتصف العام الجاري سيكون تم تغطية كل الطرق السريعة بشبكات الاتصالات، إضافة إلى كل القرى بمشروع حياة كريمة.

وتتيح التقنية الجديدة (مكالمات الواي فاي) إجراء مكالمات محمول تقليدية بجودة عالية عبر استخدام الاتصال بشبكة الواي فاي بدلاً من الاتصال عبر شبكة المحمول التقليدية، وذلك لخدمة الأماكن الجغرافية التي تعاني من ضعف الشبكات.

ويذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق خدمات الشرائح الافتراضية eSIM في ديسمبر الماضي، ويستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من العام الجاري.