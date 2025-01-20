مقتل مراهقين اثنين جراء حادث بشلالات في أستراليا

لقي مراهقان في السابعة عشرة من عمرهما حتفهما جراء حادث بشلالات وابي في ولاية كوينزلاند الأسترالية يوم الأحد، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت شرطة كوينزلاند إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما سقطت من شلالات وابي، الذي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال بريسبين، في حوالي الساعة 2:30 مساء (0430 بتوقيت جرينيتش) يوم الأحد، ولم تظهر أي علامات على عودتها إلى سطح الماء.

وقفز صبي يبلغ من العمر 17 عاما، وكان يعرف الفتاة، إلى الماء لمساعدتها ولكنه أيضا فشل في الظهور مجددا على سطح الماء.

وقد تم العثور على جثتيهما في وقت لاحق من يوم الأحد من قبل الشرطة والغواصين من خدمات الطوارئ.

وقالت الشرطة إن الشلالات ستظل مغلقة في ظل استمرار التحقيقات.