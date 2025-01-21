صحة مطروح: استحداث جراحات التجميل في مستشفى الضبعة المركزي

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تم استحداث جراحات التجميل بمستشفي الضبعة المركزي، ونجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء عمليات جراحات التجميل عوضا عن إحالتها إلى مستشفيات أو محافظات أخرى.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الإثنين، أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل حالة مصاب 38 عاما يعاني من جرح متهتك باليد، مع فقد جزء من الجلد، وتقرر تحضيره لدخول العمليات لترقيع الجلد.

وتم أخذ رقعة من أعلى العضد، وتثبيت الجزء مكان الجرح المتهتك، وملاحظة المريض بالقسم الداخلي، وتم خروج المريض بحالة جيدة.

وجرى التدخل الجراحي بتنسيق بين أطباء جراحة التجميل بالتكامل مع فريق أطباء التخدير والجراحة العامة.