ترامب: العفو الذي أصدره بايدن مخز

نقلت شبكة "إن بي سي" عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن مخز، وكثيرون من المستفيدين منه ارتكبوا جرائم كبرى.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر بايدن عفوا عن الجنرال مارك ميلي وأنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة التحقيق في هجوم السادس من يناير على مقر الكونجرس (كابيتول) حين اجتاحه أنصار ترامب عام 2021، محاولين منع الكونجرس من المصادقة على فوز بايدن في انتخابات 2020، بحسب موقع "سي إن بي سي نيوز عربي.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية، الاثنين، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم أداء القسم الرسمية عند الظهر في واشنطن العاصمة (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش). وسيؤدي نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس اليمين أولاً، يليه الرئيس المنتخب، الذي سيلقي أيضاً خطاب تنصيبه الثاني.