حملات المقاطعة تُفلس سلسلة مطاعم إسرائيلية في بلجيكا

قالت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إعلان سلسلة المطاعم الإسرائيلية «بوكرتوف» إغلاق آخر فروعها في بلجيكا وتقدّمها بطلب الإفلاس، تطور لافت يعكس الأثر المتنامي لحملات المقاطعة الشعبية في أوروبا، ورفض الرأي العام الدولي التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت الديمقراطية في بيان وصل وكالة «صفا»، اليوم الثلاثاء، أن اسم هذه السلسلة ارتبط منذ سنوات باستغلال وتسويق المأكولات الفلسطينية التقليدية وفي مقدمتها: الحمص والشاورما والكنافة، باعتبارها «أطعمة إسرائيلية»، في سياق سياسة ممنهجة لسرقة التراث الثقافي الفلسطيني، وتحويله إلى أداة تجارية لتبييض صورة الاحتلال وإخفاء طبيعته الاستعمارية وجرائمه بحق المدنيين.

وأشارت إلى أن ما جرى في بلجيكا لا يمكن فصله عن اتساع حملات المقاطعة والضغط المدني، ولا عن تنامي الوعي العالمي بحقيقة ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية، الأمر الذي دفع قطاعات واسعة من المستهلكين والمؤسسات إلى مقاطعة كل ما له صلة بإسرائيل، أو يسهم في تلميع صورتها أو تحقيق أرباح على حساب دماء الضحايا.

وأكدت أن إفلاس «بوكرتوف» يشكّل رسالة سياسية وأخلاقية واضحة أن الاحتلال ليس كيانًا طبيعيًا في المجتمع الدولي، وكل من يرتبط به اقتصاديًا أو ثقافيًا سيدفع ثمن هذا الارتباط، مهما حاول الاحتماء بالشعارات التجارية أو الثقافية.

وشددت الدائرة على أن المقاطعة لم تعد فعلًا رمزيًا أو احتجاجيًا محدود الأثر، بل أداة نضالية فعّالة تُراكِم الخسائر الاقتصادية والمعنوية على منظومة الاحتلال، وتُسهم في عزلها دوليًا، وتدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة وحق تقرير المصير.

ودعت إلى مواصلة وتوسيع حملات المقاطعة في مختلف الدول، وفضح سرقة التراث الفلسطيني بكل أشكالها، وتعزيز الجهود الشعبية والقانونية الرامية إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت أن سقوط هذه السلسلة ليس حدثًا اقتصاديًا عابرًا، بل دليل إضافي على أن إرادة الشعوب قادرة على محاصرة الاحتلال، وإسقاط روايته، وتجريده من شرعيته حتى في أكثر المجالات بساطة، من المطابخ إلى الأسواق.