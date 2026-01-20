قالت مصادر مطلعة إن شركة فوريوسا أيه.آي الكورية الجنوبية الناشئة، المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي تستهدف جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار في جولة تمويل قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك استعدادًا لمنافسة شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة في هذا المجال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة، التي تتخذ من العاصمة الكورية الجنوبية سول مقرا لها اختارت بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي وشركة ميراي أسيت سيكيورتيز للاستشارات كمستشارين مشاركين في جولة التمويل التي تستهدف جمع ما بين 300 و500 مليون دولار.

وتعتزم فوريوسا أيه.آي استخدام حصيلة جولة التمويل في الإنتاج الضخم لشريحة آر.إن.جي.دي من الجيل الثاني، وتوسيع أعمالها عالميا، وتطوير شريحة من الجيل الثالث، بحسب المصادر.

وتتطلع الشركة الناشئة إلى إدراج أسهمها في البورصة في أقرب وقت ممكن خلال 2027. ومن المقرر أن تتسلم فوريوسا أيه.آي osaAI أول شحنة من شرائح آر.إن.جي.دي للذكاء الاصطناعي التي ستنتجها شركة تايوان سيميكونداكتورز مانيفاكتشورنج كورب (تي.إس.إم.سي) لحسابها بكميات كبيرة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

يذكر أن جون بايك الموظف السابق في شركتي سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) الأمريكي للرقائق أسس فوريوسا أيه.آي في عام 2017 وهي متخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة. ويتفوق أداء رقائق آر.إن.جي.دي التي تنطق "رينيجيد" بمقدار 25ر2 مرة على وحدات معالجة الرسوم التقليدية، بحسب الشركة.