محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح هبوط في طريق مجمع المواقف بأبوتشت

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الهبوط الأرضي الذي وقع بجوار طريق مجمع المواقف بمركز أبوتشت، شمال المحافظة، مع التأكيد على تأمين الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتفقدت لجنة فنية مختصة، برئاسة سيد تمساح، رئيس مركز ومدينة أبوتشت، موقع الهبوط، حيث تم على الفور عمل كردون أمني باستخدام صدادات حديدية لتأمين المنطقة، ومنع اقتراب المواطنين والمترددين على مجمع المواقف من موقع الهبوط.

كما جرى غلق البوابة المواجهة لمكان الهبوط بشكل مؤقت، مع استمرار استخدام البوابات الأخرى من الجهتين الشرقية والغربية، بما يضمن عدم تأثر حركة الدخول والخروج من مجمع المواقف.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبوتشت أن الطريق محل الهبوط يخدم مجمع المواقف فقط، ولا يؤثر على سير العمل داخل المجمع، مشددًا على مدير المجمع بعدم السماح بركن السيارات، وخاصة سيارات السيرفيس، بالقرب من موقع الهبوط حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد تمساح ضرورة سرعة تحديد الأسباب الفنية للهبوط، والبدء الفوري في أعمال المعالجة وإعادة الرصف، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضبط الجودة، وإجراء جميع الاختبارات الفنية اللازمة، لضمان عدم تكرار الهبوط مستقبلًا.

وأشار رئيس المركز إلى أنه منذ اللحظة الأولى تم التنسيق مع المختصين بهيئة الطرق، والتواصل مع فريق من المتخصصين بكلية الهندسة بجامعة قنا، لاتخاذ الحلول الهندسية المناسبة ورد الشيء لأصله، مؤكدًا أن المعاينات أثبتت خلو منطقة الهبوط من أي مرافق حيوية مثل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو الغاز الطبيعي.

وضمت اللجنة المختصة كلًا من الدكتور أشرف صلاح، من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة سوهاج، والمهندس محمود حسين، مسؤول ري أبوتشت، والمهندس مصطفى هنداوي من هيئة الطرق بقنا، والمهندس أحمد حسين من مجلس المدينة، والمهندس محمد مجاهد مندوب المقاول، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة، وذلك في إطار تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال المطلوبة في أقرب وقت.