 القاهرة الإخبارية: أحياء شرق مدينة غزة تتعرض لإطلاق نار مستمر من آليات الاحتلال - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 1:34 م القاهرة
القاهرة الإخبارية: أحياء شرق مدينة غزة تتعرض لإطلاق نار مستمر من آليات الاحتلال


نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 1:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 1:11 م

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، من خلال قصف مدفعي مكثف ومتواصل يستهدف ما تُعرف بالمناطق الشرقية أو «الصفراء»، وهي المناطق التي تتمركز فيها قوات الاحتلال.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، اليوم الثلاثاء، أن هذه المناطق تمثل نسبة كبيرة من مساحة القطاع، وتشهد منذ ساعات المساء قصفًا عنيفًا ومتكررًا، في ظل استمرار الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف جبر أن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تتعرض لغارات جوية مكثفة، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح.

وأشار إلى أن هذه الأحياء تشهد إطلاق نار كثيفًا ومستمراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المناطق، ما يزيد من حجم الدمار ويضاعف من معاناة السكان.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن المحافظة الوسطى، وتحديدًا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح، تشهد تحركات ميدانية خطيرة، حيث تقدمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية ونفذت عمليات تجريف وتدمير واسعة للمناطق السكنية.

