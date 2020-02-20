«الإسكان الاجتماعي» يشدد على «المقاولين» سرعة تنفيذ الوحدات بكفاءة عالية

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شددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المهندسة مي عبد الحميد، على شركات المقاولات المنفذة للمشروعات سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بكفاءة وجودة عاليتين، وخاصة أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع؛ لتسليم الوحدات لمستحقيها في أقرب وقت.

وتفقدت مي عبد الحميد، اليوم، عددا من المواقع في مدينة بدر، برفقة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو جهاز المدينة.

وزارت مشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق (842 عمارة بالحي السابع - 205 عمارات بالحي الخامس "مرحلة ثانية" - 351 عمارة "مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقي للمدينة – 1194 عمارة "مرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة)؛ للاطمئنان على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من الجودة في تنفيذ الوحدات.

كما تفقدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مشروع سكن مصر بعدد (53 عمارة) جارٍ تنفيذها بالامتداد الشرقي لمدينة بدر، والوحدات السكنية المخصصة للموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد (376 عمارة).

وأشادت مي عبد الحميد بنسب الإنجاز وسرعة التنفيذ من قبل الشركات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق العاصمة، والوحدات المخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، للجهود المبذولة فى تنفيذ كلا المشروعين.