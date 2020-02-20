ميدو: الأهلي لم يستغل حالة الزمالك السيئة وقد يعاقب في الشوط الثاني

انتقد أحمد حسام ميدو، مستوى لاعبي الزمالك في الشوط الأول أمام الأهلي باللقاء قمة السوبر التي تقام على ستاد "محمد بن زايد" في الإمارات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، والذي شهد خطورة أكثر على مرمى الزمالك، وتدخل تقنية الفيديو "فار" بإلغاء هدفًا لصالح الأهلي بداعي التسلل.

وقال ميدو خلال تحليله للمباراة على قناة "أبوظبي الرياضية":" توقعنا قيام كارتيرون بترك الزمالك الاستحواذ للأهلي، وهذا ما شاهدناه في الشوط الأول، وفي حقيقة الأمر لاعبي الزمالك ظهروا بشكلا سيئ، هناك 4 لاعبين مستواهم ضعيف للغاية، يتقدمهم عبد الشافي الذي قدم أسوء شوط في مسيرته، بالإضافة لبن شرقي وأحمد سيد زيزو".

وأضاف:" الأهلي لم يستغل حالة الزمالك السئية باستغلال أخطاء دفاع الزمالك، وقد يعاقب في الشوط الثاني".