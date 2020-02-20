براءة اثنين والحكم على 14 شخصا في واقعة مقتل شاب ووفاة والدته بسب «تبول حمار» بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 29104 جنايات الزقازيق لسنة 2018، والمتهم فيها 16 شخصًا، وذلك ببراءة المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، والمؤبد للمتهمين الأول والثاني والثالث، والسجن 5 سنوات للمتهم الحادي عشر، والسجن 3 سنوات للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر، والسجن 10 سنوات لباقي المتهمين في مشاجرة قرية "تل حوين" التابعة لمركز الزقازيق، والتي نشبت بسب تبول حمار أمام منزل أحد طرفي المشاجرة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب ووفاة والدته بعد سماعها خبر وفاته مباشرة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية "تل حوين" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "الجزارين" و"وهدان"، وذلك بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم، وأسفر إطلاق الأعيرة النارية عن مصرع "أحمد سالم وهدان" وإصابة شقيقه "هاني" واثنين من أقاربه، بطلقات نارية.

كما لفظت "فكيهة السيد" ربة منزل، والدة المجني عليه "أحمد" أنفاسها الأخيرة؛ متأثرةً بإصابتها بأزمة قلبية أصابتها حزنًا على نجلها، وجرى تحديد 16 من المتهمين والقبض على 10 من أفراد عائلة الجزارين بحوزتهم أسلحة نارية، وإحالتهم للنيابة العامة.