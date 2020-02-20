أجايي يقود تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم، الخميس، حيث تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، مع الزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم ذاته، للمنافسة على لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي.

النسخة الأخيرة من البطولة جمعت بين الفريقين، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز والتتويج بلقبه الحادي عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت في 2001، ليؤكد على الأرقام المميزة له في البطولة.

خلال فترة السويسري رينيه فايلر مع الأهلي، اعتادت جماهير الأهلي على التغييرات المتعددة من المدرب في تشكيل الفريق، نظرًا لاعتماده بشكل كبير على عملية تدوير اللاعبين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي.