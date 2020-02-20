ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة كانت مقررة لها اليوم الخميس لمدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت، وذلك بسبب جريمتي إطلاق النار بمدينة هاناو، اللتين أودتا بحياة 11 شخصا، من بينهما الجاني المحتمل وأمه، وفقا لبعض التقارير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميركل لن تقوم بهذه الزيارة المقررة، "حيث وجهت المستشارة بإفادتها على الدوام بآخر ما توصلت إليها التحقيقات في هاناو".

وحسب المعلومات التي توفرت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فإن هناك دلائل على أن معاداة الأجانب كانت دافع الجاني المحتمل وراء الجريمتين.

وأكدت الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس أنه لا توجد في الوقت الحالي دلائل على وجود جناة آخرين وراء جريمة هاناو التي ارتكبت مساء أمس وراح ضحيتها 11 شخصا من بينهم منفذ الجريمتين ووالدته.

وحسب المعلومات التي توفرت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فإن هناك دلائل على أن معاداة الأجانب كانت دافع الجاني المحتمل وراء الجريمتين.