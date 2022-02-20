الدنمارك تسجل 33 ألفا و304 إصابات جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

سجلت الدنمارك، 33 ألفا و304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و595 ألفا و18 إصابة، والوفيات إلى 4314 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 13 مليونا و158 ألفا و506 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.