عضو بمجلس السيادة السوداني يزور داكار حاملا رسالة من البرهان لرئيس السنغال

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، مساء اليوم الأحد، إلى داكار، حاملًا رسالة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للرئيس السنغالي ماكي سال.

ذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي اليوم، أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وداكار، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي عضو مجلس السيادة الانتقالي، في وقت لاحق، مع الرئيس السنغالي ماكي سال، وتشمل جولة عضو مجلس السيادة السوداني، التي استهلها اليوم بجمهورية السنغال، كلًا من موريتانيا والمغرب.