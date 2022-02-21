 عضو بمجلس السيادة السوداني يزور داكار حاملا رسالة من البرهان لرئيس السنغال - بوابة الشروق
الإثنين 21 فبراير 2022 12:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

عضو بمجلس السيادة السوداني يزور داكار حاملا رسالة من البرهان لرئيس السنغال

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:20 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:20 م

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، مساء اليوم الأحد، إلى داكار، حاملًا رسالة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للرئيس السنغالي ماكي سال.

ذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي اليوم، أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وداكار، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي عضو مجلس السيادة الانتقالي، في وقت لاحق، مع الرئيس السنغالي ماكي سال، وتشمل جولة عضو مجلس السيادة السوداني، التي استهلها اليوم بجمهورية السنغال، كلًا من موريتانيا والمغرب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك