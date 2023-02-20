أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، أن الولايات المتحدة أنشأت تحالفا لدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيستمر.

وقال بايدن خلال زيارة مفاجئة أجراها اليوم الأثنين إلى كييف: "بوتين أخطأ عندما ظن أنه يستطيع أن يصمد أمامنا"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف بايدن: "بوتين كان مخطئا عندما ظن أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تسليم أسلحة حديثة لأوكرانيا بما فيها أنظمة مدفعية ومضادات للدروع ورادارات.

وكان بايدن قد أكد، أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأضاف بايدن: "سيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا".

وأفادت مصادر أوكرانية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن بايدن زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في كييف.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.