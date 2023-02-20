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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الإثنين في البنوك المصرية.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحرك كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

وعالميا، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل الفيدرالي الأمريكي يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2028 دولار، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6866 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14% إلى 134.32.

ومن المرجح أن تكون التعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الرئيس.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.47 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.57 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.62 جنيه للشراء، و32.73 جنيه للبيع.

كما سجل الجنية الإسترليني تراجعا ما بين 25 - 7 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.54 جنيه للشراء و36.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.66 جنيه للشراء و36.89 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.71 جنيه للشراء و36.84 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.09 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي 8.28 جنيه للشراء و8.30 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 96.00 جنيه للشراء و99.64 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.