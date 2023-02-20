شعبة الدواجن: 65 جنيهًا السعر العادل لكيلو الفراخ

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه لا بُد من دعم صغار المُربين من أجل الاستمرار في منظومة الدجاج.

وطالب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، بإطلاق تجار الأعلاف مبادرة لبيعها بسعر مناسب للمستهلكين ومربي الدواجن، معقبا: "محدش هيدبح لحوم في الموسم".

وأضاف: "لازم نخفض أسعار الدواجن، ولابد ألا تزيد تكلفة كيلو الفراخ عن 60 جنيهًا أو 62 جنيهًا، والسعر العادل لكيلو الفراخ 65 جنيهًا؛ وهو سعر يساعد التاجر على تحقيق هامش ربح أيضًا".

وأوضح أنه سيتم وضع سعر استرشادي للذرة والصويا والعبَّاد؛ لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى أن مصر تزرع مليون فدان ذرة، وأن هناك فجوة كبيرة لا بُد من سدّها، موضحا أن سعر طن الذرة وصل، حاليًا، إلى 16 ألف جنيه.

ونوه بأن أزمة الدواجن بدأت بسبب وجود شحية؛ الأمر الذي سيدفع الدولة للاستيراد من أجل ضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه لا بُد من تحرك إيجابي لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدجاج.