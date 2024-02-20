محمد صلاح يستهدف ضم لوتون تاون لقائمة ضحاياه المفضلة بالدوري الإنجليزي

قبل مباراته المرتقبة مع تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، يتطلع ليفربول، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه لوتون تاون غدا الأربعاء في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد)، حيث قررت رابطة المسابقة إقامة المباراة مبكرا عن باقي لقاءات المرحلة لإتاحة الفرصة أمام الفريق الأحمر للاستعداد لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد المقبل.

ويسعى ليفربول، الذي يتواجد على القمة برصيد 57 نقطة، لحصد النقاط الثلاث من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب البطولة، التي فقد لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبعد تألقه خلال فوز ليفربول 4 / 1 على برينتفورد في المرحلة الماضية، من المتوقع أن تتم الاستعانة بالنجم الدولي محمد صلاح في القائمة الأساسية للفريق أمام لوتون تاون، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست بالقصيرة.

وكان صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بكوت ديفوار مؤخرا، ليغيب عن ليفربول في عدد من اللقاءات، قبل أن يعود في مواجهة برينتفورد يوم السبت الماضي.

وبعد 47 يوما من الغياب، عاد صلاح للعب أمام برينتفورد، حيث تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بدلا من زميله البرتغالي المصاب ديوجو جوتا.

وخلال الدقائق الـ46 التي لعبها في المباراة، لعب صلاح دور البطولة، بعدما صنع هدفا لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يحرز هدفا آخر، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

كما بات محمد صلاح الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في البطولة هذا الموسم برصيد 24 هدفا، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، بخلاف أهدافه الـ15 التي أحرزها.

ورغم ذلك، ربما يقرر كلوب الإبقاء على قائد منتخب الفراعنة على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، على أن يتم الاستعانة به وفقا لمعطيات المباراة، خاصة في ظل رغبة المدرب في منحه وقتا أطول للاستعداد لمواجهة تشيلسي، التي يطمح خلالها الفريق للتتويج بأول ألقابه خلال الموسم الحالي.

وفي حال مشاركته في اللقاء، يبحث صلاح عن ضم لوتون تاون إلى قائمة ضحاياه في الملاعب الإنجليزية، بعدما عجز عن زيارة مرماه في لقاء الفريقين الوحيد الذي جرى بالدوري الإنجليزي.

وفي مسيرته بالدوري الإنجليزي، التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه محمد صلاح 31 ناديا حتى الآن، تمكن من زيارة شباك 27 فريقا منها، فيما أخفق في التسجيل في مرمى 4 فرق هم لوتون تاون وسندرلاند وسوانسي سيتي، وكذلك ليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، الذي رحل عنه مطلع عام 2015.