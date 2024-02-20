الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الرابع لفريق توثيق تجارب مكافحة الإرهاب غدا

بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية –الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (34) و الاجتماع الرابع للفريق الفني الخاصة بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب غدا الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفادت وزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية، مسئول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ(33) الذي عقد في أغسطس الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للفريق الذي عقد يومي 3 و4 ديسمبر الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة "حماية البنية التحتية الحيوية في الدول العربية من الهجمات الإرهابية"، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.