استطلاع: 55% من الإسرائيليين يرون فرص تحقيق النصر في غزة منخفضة

أظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 55% من الإسرائيليين يرون أن فرص تحقيق النصر الكامل في غزة منخفضة.

وذكر الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن موجة احتجاجات واسعة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستنطلق قريبا، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

يأتي ذلك وسط ازدياد المظاهرات المنتقدة لإدارة نتنياهو للحرب وملف المحتجزين.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة، حيث يتكدس نحو مليون ونصف فلسطيني غالبيتهم تركوا مدنهم في شمال القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد نحو 29 ألف شخص وأكثر من 68 ألف مصاب، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير السكان وتجويعهم.