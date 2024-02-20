هبطت البورصة المصرية اليوم، بعد عدة جلسات من المكاسب، وزحفها نحو تحقيق 30 ألف نقطة متجاوزة توقعات المحللين، وذلك تحت ضغط عمليات جني أرباح محدودة نسبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 29331 نقطة.

وأغرت ارتفاعات السوق خلال الجلسات الماضية، إلى سعي نسبة من المستثمرين لجني بعض الأرباح، ما وفر فرصة لإعادة الشراء من جديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30، أمس الإثنين، بنسبة 1.12%، ووصل إلى 29452.4 نقطة.

وكسب المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 0.7%، ليتجاوز مستوى الـ 29 ألف نقطة، أمس الأول الأحد، ويقف عند 29126 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 1.8%، ووصل إلى مستوى 28926.2 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تدور حول وصول المؤشر لمستوى 29 ألف نقطة، ثم الصعود إلى 29500 نقطة، ما يمهد إلى تجاوز مستوى 30 ألف نقطة مجددا.