 السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة هيروين للاتجار فيه بالشرقية - بوابة الشروق
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السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة هيروين للاتجار فيه بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 2:30 م
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 14912 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2023، بمعاقبة عاملا بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين للاتجار فيه وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري "كباس خرطوش" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 56 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري "كباس خرطوش" وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو المبين في التحقيق.

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