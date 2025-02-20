 البورصة المصرية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البورصة المصرية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي


نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:41 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:41 م

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، لكن حققت مكاسب محدودة، إذ صعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.13%، ووصل إلى مستوى 20914.7 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.94% في جلسة الأربعاء (أمس)، ووصل إلى مستوى 30875. 28 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5%.

وانهى التعاملات عند مستوى 30587.8 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة محدودة، في جلسة الإثنين، و بلغت 0.02%، ووصلت إلى مستوى 30436.71 نقطة.

وكانت البورصة قد حققت مكاسب تقارب 2%، في جلسة الأحد، ما صعد بالمؤشر مجددا أعلى 30 ألف نقطة، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية التعاملات، لتسجل نحو 1.5%.

وسجلت هبوطا الأسبوع الماضي بنحو 0.05%، ووصل إلى مستوى 29979.14 نقطة.

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