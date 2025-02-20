ميتسوتاكيس: اليونان آمنة لزيارتها رغم الزلازل

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده آمنة أمام السياح لزيارتها، وقلل من شأن المخاوف أن النشاط الزلزالي الأخير في جزيرة سانتوريني سوف يتفاقم.

وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج" اليوم الخميس: "لا يمكن أن يتوقع أحد المستقبل، ولكننا متفائلون بحذر بشأن ماذا يحدث في سانتوريني ونأمل أن الأمور سوف تمضي وفق الخطة وسوف نعود إلى الحالة الطبيعية قريبا نسبيا".

وبدأ النشاط الزلزالي، تحت سطح البحر بالقرب من جزيرة سانتوريني في أواخر يناير، ومن حينها هزت آلاف الزلازل المنطقة السياحية اليونانية والجزر المحيطة بها.

وبلغت قوة أكبر زلزال 5.3 درجة على مقياس ريختر. ويقول العلماء إن النشاط الزلزالي الحالي يمكن أن يستمر لشهور بدون استبعاد احتمالية وقوع زلزال أكثر شدة في مرحلة ما.