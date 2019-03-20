زعيمة قوية لـ«الداليت» تعلن أنها لن تنافس في الانتخابات العامة الهندية

قالت كومارى ماياواتي، زعيمة حزب "باهوجان ساماج بارتي" الهندي، التي ترأست حكومة ولاية أوتر براديش لأربع فترات، إنها لن تنافس في الانتخابات العامة الوشيكة.

ويقول الحزب إنه يمثل طبقة الداليت، وهي الطبقة الأدنى في النظام الطبقي الهندوسي القديم وكانت تعرف في السابق بطبقة المنبوذين.

وتحالَف الحزب الهندي مع حزب "ساماجوادي" الإقليمي في أوتر براديش لخوض معركة جيدة في الانتخابات ضد حزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي "بهاراتيا جاناتا بارتي".

ويمثل ولاية أوتر براديش 80 نائبا من إجمالي 543 عضوا في مجلس النواب الهندي (لوك سابها) ، كما أن الولاية تؤثر في الغالب كثيرا في تحديد الحزب الذي سوف يحكم على المستوى الاتحادي .

ولم تعلن ماياواتي بصراحة عن سبب عدم ترشحها ، ولكنها قالت إن الفوز بمقاعد للتحالف أهم من فوزها بمقعد واحد.

وقالت ماياواتي في بيان صحفي في لوكناو عاصمة أوتر براديش :"فليبق الموقف السياسي الحالي في الذاكرة، لقد قررت عدم المنافسة في انتخابات لوك سابها".

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات العامة الهندية على سبع مراحل في الفترة من 11 أبريل إلى 19 مايو هذا العام، ويتم فرز الأصوات في 23 مايو، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في اليوم نفسه.