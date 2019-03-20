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تراجع حاد لأسهم «باير» بعد تأكيد محكمة أمريكية عن مسؤوليتها بإصابة شخص بالسرطان

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مارس 2019 - 2:06 م

شهدت أسهم شركة "باير" تراجعا حادا في بورصة فرانكفورت اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلان هيئة محلفين أمريكية أنها توصلت إلى أن مبيد أعشاب من إنتاج وحدة تابعة للشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية والعقاقير ساهم في إصابة شخص بالسرطان.

وخسرت أسهم "باير" أكثر من 10% من قيمتها، ما أدى بدوره إلى تراجع مؤشر "داكس" الرئيسي للشركات الكبرى، وتراجع مؤشر داكس 30 بـ0.69% إلى 11706.99 خلال التداولات.

وتتعلق القضية بمبيد الأعشاب المعروف باسم "راوند اب"، ويحتوي المبيد على مادة الجليفوسات الكيماوية، وانتقل إلى حيازة باير بعدما اشترت شركة "مونسانتو" الأمريكية للمنتجات الزراعية.


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