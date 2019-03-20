لندن - (د ب أ)

يلتقي وزراء الحكومة البريطانية المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لوضع استراتيجية تستهدف منع رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الموافقة على تأجيل طويل المدى لعملية الخروج قد يستوجب إجراء بريطانيا انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها إن الاجتماع الذي يعقد في وقت لاحق أمس الثلاثاء، في لندن هو محاولة لصياغة الطلب الذي ستقدمه رئيسة الوزراء إلى الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.

وستتوجه ماي إلى بروكسل بعد غد الخميس لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تكتب رسالة إلى الاتحاد أولا لمطالبته بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس.

وأضافت المصادر أن الحكومة البريطانية تدرس ما إذا كانت ستطلب تأجيلا طويل المدى قد يصل إلى عام أم تأجيل قصير المدى.