تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، قام حي الخليفة بمنع إقامة سوق الجمعة الاسبوعى بالحي و ذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة و إدارة شرطة المرافق.

وشدد محافظ القاهرة، خلال بيان صحفي اليوم الجمعه، على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى منع إقامة سوق شارع عمرو بن العاص لليوم الثانى على التوالى ضمن اجراءاتها المشددة لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة كأحد الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى فى إتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة خاصة وأن هذه الأسواق تضم اعدادًا كبيرة من المواطنين.