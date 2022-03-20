التخطيط: 107 مراكز إجمالي عدد المراكز المتنقلة حتى يناير 2022

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي عدد المراكز المتنقلة بلغ نحو 107 مراكز حتى شهر يناير 2022، موضحة أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يتمثل في تجهيز مركز تكنولوجي متنقلل لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لتخفيف الضغط عن المراكز المتكدسة ولتوفير حياة أفضل وأيسر للمواطن؛ بهدف تقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال، ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.

وسلط التقرير الضوء على مشروع مجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، حيث تضمنت اتفاقية التعاون بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي إنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين؛ بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التي قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذها فى هذا المجال.

وأوضح التقرير، أن محافظة أسوان تمثل أول مجمع للخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة، وقد تضمنت مخرجات حتى 31/1/2022 الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، إلى جانب الانتهاء من أعمال خط انحدار الصرف الصحي بنسبة 75%، تصميم شعار واسم للمركز والاتفاق عليه كعلامة تجارية، وجاري التنسيق مع الجهات الحكومية مقدمي الخدمات (وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التنمية الصناعية، جهاز تنمية التجارة الداخلية).